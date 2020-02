Richiamo dell’ordine dei giornalisti al consigliere Blasioli (Pd)

Nell’ultima seduta del Consiglio regionale il consigliere Antonio Blasioli del Pd, si è reso protagonista di un ironico commento sui giornalisti dell’Ufficio stampa della Giunta regionale. Nel suo intervento ha sostenuto che “gli addetti stampa” avrebbero fatto passare, nell’informazione regionale, attraverso i loro comunicati, un’ errata interpretazione del disegno di legge sulle case popolari.

“Nel complimentarsi per la loro alta professionalità, – ha commentato il presidente dell’Ordine dei giornalisti Stefano Pallotta il consigliere auspicava, – evidentemente con mal riuscita ironia se non addirittura con scherno – che con altrettanta efficacia i colleghi della giunta regionale potessero occuparsi anche della sua parte politica. Prendiamo per buoni i complimenti e umilmente ringraziamo… Però un paio di considerazioni vanno fatte – ha aggiunto Pallotta- I giornalisti si limitano a comunicare riassuntivamente i contenuti dei disegni e delle proposte di legge: niente di più dell’essenziale contenuto in un’ipotesi normativa partorita, evidentemente, dall’attore politico. E lo fanno in piena autonomia. Il solo pensare che questo elementare esercizio professionale basti a orientare (o disorientare) l’informazione regionale costituirebbe, quanto meno, una sottovalutazione delle capacità critiche dei giornalisti abruzzesi tutti, ma soprattutto un’implicita ammissione d’ impotenza dell’azione politica E questo per un politico è di una ingenuità disarmante.”