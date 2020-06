Riconsegna del termoscanner al presidio sanitario di Giulianova, i ringraziamenti del sindaco all’azienda Di Silvestro

Giulianova. Questa mattina, nella Sala Consiliare del Comune di Giulianova, è avvenuta la riconsegna del termoscanner di ultima generazione, concesso in comodato d’uso gratuito alla Protezione Civile dall’azienda giuliese Di Silvestro, sotto l’egida del Sindaco Jwan Costantini.

Il sistema per la misura automatica della temperatura corporea, tramite termoscanner ad infrarossi con intelligenza artificiale e sistema di “face detection”, è stato installato l’8 aprile scorso all’interno del presidio sanitario della Stazione Ferroviaria di Giulianova, a disposizione dei volontari, per il controllo dei soggetti in transito nello scalo ferroviario.

Tale apparecchiatura, installata in Italia all’aeroporto internazionale di Fiumicino, ma prima ancora nello scalo cinese di Wuhan, epicentro mondiale dell’infezione da Covid-19, è stata la prima in assoluto presente in Abruzzo in dotazione al comparto ferroviario di riferimento, ed ha permesso di individuare soggetti che mostravano possibili sintomatologie di febbre in maniera sicura e rapida, rilevando con elevata precisione un valore anomalo, senza contatto, a partire da 1 metro di distanza, con l’ausilio di un software di supervisione su tablet wi-fi ed un in sistema di allertamento automatico.

“Ringraziamo la ditta giuliese Di Silvestro per averci messo a disposizione, gratuitamente, un così importante e moderno apparecchio per monitorare le sintomatologie di febbre di coloro che transitavano in stazione e di segnalare possibili casi sospetti – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – grazie ad esso siamo stati in grado, quindi, di garantire davvero un supporto di sicurezza maggiore per la comunità. Il termoscanner ha rappresentato un efficace ausilio all’impegno dei volontari di Protezione Civile e Croce Rossa, ai quali non posso che essere infinitamente grato. Al loro lavoro si deve la operatività del C.OC., che abbiamo deciso di tenere ancora aperto per raccogliere necessità e segnalazioni dei cittadini, in merito all’emergenza sanitaria ancora in atto”.

“Un ringraziamento sentito alla ditta Di Silvestro che ci ha affidato la gestione e l’uso di questo bene di valore messo a disposizione della comunità – dichiara Mauro Iaconi Presidente della Protezione Civile di Giulianova – grazie a questa strumentazione abbiamo potuto monitorare, con estrema precisione, la temperatura corporea di tutti i passeggeri di treni e pullman, in arrivo ed in partenza, alla stazione di Giulianova attraverso l’organizzazione di un percorso obbligato, individuando alcuni casi sospetti che, dopo i successivi accertamenti, non sono stati diagnosticati come affetti da Covid. Ringraziamo il Sindaco Costantini, che ha voluto fortemente dotare lo scalo ferroviario giuliese di questa attrezzatura di ultima generazione, anche per tutelare la salute di tutti i volontari di Protezione Civile e Croce Rossa, che, giornalmente, si sono sottoposti alla misurazione della temperatura corporea grazie alla presenza del termoscanner. In conclusione il mio pensiero va a tutti i colleghi che si sono fin qui prodigati nella gestione delle attività emergenziali a favore del territorio”.

“La nostra azienda seleziona e propone da sempre sistemi innovativi ad elevato contenuto tecnologico – dichiara l’ingegnere Mauro Di Silvestro – abbiamo creduto da subito che l’utilizzo di termoscanner intelligenti potesse costituire un’arma efficace per contrastare la diffusione dell’infezione da Covid-19. Le nostre strumentazioni sono state installate in molti ospedali, tra cui le strutture ospedaliere della ASL Roma 5 di Tivoli, Monterotondo, Palestrina, Colleferro, ma anche in molte aziende della zona, che ci hanno scelti per migliorare la loro sicurezza. Grazie all’operosità della Protezione Civile e del Comune di Giulianova, la nostra città è stata la prima in Abruzzo a dotarsi di un presidio tecnologico di così alto valore, un in un varco importante come la stazione FS, dove transitano centinaia di persone al mese. Sappiamo dai volontari che lo strumento è stato utile e molto efficace, grazie a segnalazioni mirate e precise, in piena sicurezza per gli operatori preposti. Siamo molto orgogliosi del risultato conseguito e auspichiamo che vi sia sempre questa forte sinergia tra operatori addetti alla pubblica sicurezza ed aziende del mondo tecnologico”