Ricorso al Tar, sospesa ogni decisione sul ricorso del consigliere comunale teramano Pietro Tribuiani

Teramo. Pubblicata l’ordinanza del TAR sul ricorso presentato dal consigliere comunale Pietro Tribuiani. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sospende ogni decisione, disponendo la verifica delle operazioni di alcune sezioni elettorali. Occorre, quindi, procedere a riscontrare la correttezza delle operazioni elettorali, in quanto alcuni verbali presentano delle irregolarità formali. In ogni caso non si procederà al riconteggio dei voti, se non di dodici schede dichiarate nulle. Non è quindi in discussione il risultato elettorale in sé.