Ricostruzione, Marsilio illustra all’Aquila gli emendamenti al decreto-sisma: l’Abruzzo merita risposte

L’Aquila. Si è svolto ieri pomeriggio a Palazzo Silone il tavolo istituzionale sulla ricostruzione. Sono intervenuti, su invito del presidente Marsilio, i sindaci del cratere sismico, i parlamentari abruzzesi, i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati. Agli intervenuti il presidente Marsilio, insieme agli assessori Liris e Imprudente, ha illustrato una prima bozza degli emendamenti che verranno presentati al decreto legge 129/19 sui terremoti 2009 e 2016. Sono state infatti raccolte diverse proposte emendative da presentare nell’ambito della discussione parlamentare che comincerà domani presso l’ottava Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. Un pacchetto di misure volte ad accelerare e semplificare le procedure relative alla ricostruzione pubblica e a quella privata sui territori interessati dal sisma.

Altre proposte sono volte a incrementare la dotazione di personale in servizio presso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione. Un incremento verrà chiesto anche per quanto riguarda le risorse finanziarie, attraverso un contributo straordinario a favore del Comune dell’Aquila e dei Comuni dei crateri sismici 2009 e 2016. “Si tratta di misure importanti per riuscire a dare un forte impulso al processo di ricostruzione”, ha detto il presidente Marsilio, “emendamenti condivisi che ora mi auguro trovino il sostegno e la convergenza di tutti i parlamentari abruzzesi, i quali mi hanno assicurato il massimo impegno per riuscire a far ottenere all’Abruzzo quelle risposte necessarie che più volte in passato abbiamo chiesto ai rappresentanti del Governo”.