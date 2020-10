Ricoveri in Abruzzo per Covid: in due settimane triplicati, il 5 ottobre erano 79, oggi 210

Pescara. Quasi triplicati, nel giro di due settimane, i ricoveri per Covid-19 in Abruzzo: lunedì 5 ottobre in ospedale c’erano 79 persone, oggi ce ne sono 210. Del totale odierno, 197 persone sono ricoverate in terapia non intensiva e 13 in terapia intensiva (quattordici giorni fa erano sette).

L’aumento dei pazienti che finiscono negli ospedali abruzzesi va di pari passo con quello degli attualmente positivi al virus: due settimane fa i malati erano 1.017, oggi sono 2.669.

Nell’ultimo mese, con la ripresa della circolazione del virus sul territorio e la rapida impennata di contagi, il numero dei pazienti ricoverati è aumentato addirittura di oltre quattro volte: a metà settembre erano una cinquantina.