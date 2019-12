Ricuciamo le idee: domani a Teramo assemblea del Pd Abruzzo. Fina: ci attende un 2020 ancora più impegnativo

Teramo. “Ricuciamo le idee” è il titolo dell’assemblea del Pd Abruzzo, che si svolgerà domani a Teramo, all’Auditorium Santa Maria a Bitetto, a via Stazio, a partire dalle 17.30. Sarà un’assemblea di bilancio politico a circa cinque mesi dall’insediamento del nuovo segretario e della nuova assemblea, per tracciare l’organizzazione del lavoro per il 2020 e per discutere il regolamento per i congressi provinciali e territoriali, oltre che per presentare la bozza di riforma dello Statuto regionale.

“Si chiude un primo ciclo di rilancio del Pd abruzzese”, spiega il segretario Michele Fina, “segnato da un grande sforzo collettivo, politico e organizzativo sul territorio, dove sono arrivati e hanno preso impegni diversi esponenti di governo e del partito nazionale. Abbiamo lavorato per rimettere in moto una comunità e in circolo le idee, le nostre idee, quelle che fanno la nostra identità. Ora ci attende un 2020 ancora più impegnativo, che si aprirà anche con appuntamenti cruciali per il rilancio del Pd sui territori. Mi riferisco ad esempio al Congresso di Sulmona”, conclude, “e ai congressi provinciali di Teramo e Pescara”.