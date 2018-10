Ridge di Beautiful ospite d’eccezione in Abruzzo, l’attore da appuntamento ai suoi fan: See You in Lanciano (video)

Chieti. Ridge di Beautiful in terra abruzzese, in esclusiva ospite al Bar Roka di Lanciano. È proprio dalla pagina Facebook del Bar lancianese che Ronn Moss, storico attore della soap opera statunitense, ha invitato tutti gli abruzzesi a partecipare alla serata in cui il personaggio di “Beautiful” sarà ospite.

L’evento, previsto per questo sabato, vedrà al Dj Set Piero Mammarella. L’attore più amato delle soap ha così salutato i suoi fan invitandoli a raccolta per la serata di sabato con un semplicissimo “See You in Lanciano”.