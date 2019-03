Rifacimento manto stradale via Firenze, Natarelli: pronti a partire lunedì, si accorciano tempi del cantiere

Pescara. “Si stringono i tempi dell’intervento di rifacimento del manto stradale di via Firenze e si allunga fino a via Calabria il tratto interessato. Si parte lunedì 4 marzo e, d’accordo con la ditta che ha già compiuto nella giornata di oggi tutti i rilievi necessari all’installazione del cantiere e con i nostri uffici tecnici, abbiamo stabilito una tabella di marcia serrata e una mobilità differente rispetto a quella prospettata per procedere più speditamente”. È quanto dichiarato da Tonino Natarelli, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Pescara.

“La via sarà per tale ragione tutta chiusa al transito”, spiega l’assessore, “come stabilisce l’ordinanza emessa oggi: una scelta che ci consentirà di economizzare i tempi della scarifica e della conseguente posa dell’asfalto e si comincerà da via Genova a scendere verso via Venezia e via Calabria, perché la strada sarà interamente riasfaltata. I mezzi potranno procedere così lungo tutto il tratto con meno intralcio e dunque con maggiore velocità e anche perché, parallelamente alla fresatura dell’asfalto, un’altra squadra di operai procederà al rialzo dei tombini. La ditta ha già apposto i divieti di sosta e transito nella giornata di oggi”.

“Restano tutte transitabili le perpendicolari di via Firenze”, precisa, “per consentire l’attraversamento dal mare all’interno della città e viceversa, dunque si transiterà su via Venezia, via Palermo, via Ravenna e via Genova, con la collaborazione della ditta e della Polizia Municipale che agevoleranno gli attraversamenti del cantiere. L’ordinanza prevede la chiusura fino a sabato, ma se ci sarà bel tempo proprio questa scelta di chiudere tutto il tratto ci consentirà di finire molto prima”.