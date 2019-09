Rifiuti a Roma, la Raggi “chiama” Abruzzo e Marche: formalizzino ok a trasferimento, ringrazio per disponibilità

L’Aquila. Si torna a parlare del problema e dello smaltimento dei rifiuti a Roma e la sindaca della capitale, Virginia Raggi, chiama in causa l’Abruzzo.

“Gli impianti privati di trattamento dei rifiuti presenti nel Lazio non stanno rispettando l’ordinanza regionale che impone loro di ricevere le quantità di rifiuti fissate nell’ordinanza stessa”, spiega la sindaca Raggi in un post sui social, “negli ultimi giorni gli impianti hanno ridotto la loro capacità di trattamento e questo mette a rischio gli sforzi che tutte le istituzioni e Ama stanno facendo per assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di Roma”.

“La nostra amministrazione, la Regione Lazio e il Ministero dell’Ambiente”, precisa la Raggi, “stanno collaborando e monitorando costantemente la situazione. Ma emerge che alcuni impianti privati non ricevono più i quantitativi di rifiuti pattuiti: questo significa che Ama, non ha spazi necessari per conferire la spazzatura e la raccolta subisce un rallentamento”.