Rifiuti dal Lazio, Ranieri (M5S): Mazzocca tra incompetenza e malafede, preferisce fare propaganda

L’Aquila. “Incompetenza o malafede. Cosa spingerà Mazzocca di dire tante castronerie in poche righe di una nota stampa? Non lo sappiamo, quello che però sappiamo e che forse Mazzocca fa finta di non sapere è che gli accordi di cui parla lui sono tra regioni, non vengono fatti con l’Ama e sono stati fatti 4 anni fa, quando Roma, la regione Lazio e la Regione Abruzzo erano a guida PD. L’Ama comunica solo le eventuali necessità alla regione Lazio che poi fa partire le richieste”.

Il commento arriva dal consigliere regionale Gianluca Ranieri che incalza “è stata proprio AMA a comunicare alla cabina di regia di Ministero e Regione che grazie all’ottimo lavoro svolto, da gennaio 2019 non avrebbe più avuto bisogno di esportare i rifiuti di Roma. È solo a causa dell’incidente TMB, un incendio che pare essere doloso proprio a pochi giorni dalla fine del contratto tra Regione Abruzzo e Regione Lazio, che nasce di nuovo un momento di crisi per i rifiuti della capitale”.

“Mazzocca piuttosto ragioni sul fatto che è stato proprio lui”, continua il consigliere del M5S, “nell’ultimo PRGR ad aumentare le capacità di trattamento di rifiuti indifferenziati degli impianti abruzzesi, un’operazione speculativa ed insensata, che abbiamo più volte contestato, che spinge le stesse società di trattamento abruzzesi a comunicare a Roma la loro disponibilità ad accogliere i rifiuti. Quindi Mario Mazzocca invece di spararle grosse, forse inebriato dal clima pre elettorale, dovrebbe interrogarsi su come ha operato in questi anni in termine di gestione dei rifiuti”.

“Infine prendiamo atto che per Mario Mazzocca finché era necessario dare una mano all’ incompetenza del PD sulla gestione dei rifiuti era ben disposto a raccogliere l’immondizia del Lazio, ora che c’è un motivo serio che richiede vera solidarietà, perché Roma (capitale del Lazio, oltre che d’Italia) è stata colpita da un atto doloso che causa problemi alla cittadinanza, fa propaganda su un’emergenza che mette a rischio anche la salute dei cittadini. Che bella figura Mario, complimenti!” conclude Gianluca Ranieri.