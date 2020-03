Rifondazione comunista sostiene lo sciopero proclamato per domani in Abruzzo e Molise: i lavoratori non sono carne da macello

L’Aquila. “Rifondazione Comunista esprime enorme ringraziamento e solidarietà ai lavoratori della piccola e grande distribuzione che, senza soste e troppo spesso in condizioni limite e a rischio, stanno provvedendo a garantire i beni di prima necessità alla cittadinanza”, si legge in una nota appena diramata a firma del segretario nazionale Maurizio Acerbo.

“Rifondazione Comunista – prosegue Acerbo sostiene lo sciopero proclamato dalla FILCAMS-CGIL Abruzzo e Molise per domani domenica 29 marzo per denunciare turni massacranti (oltre le 50 ore settimanali) e spesso senza protezioni, una situazione che giorno dopo giorno diventa sempre più insostenibile all’interno dei supermercati. I lavoratori del commercio sono persone, hanno le nostre stesse paure, hanno i nostri stessi affetti, hanno diritto al riposo ed a allentare la pressione, per la tutela della propria salute e della nostra”.

Rifondazione Comunista si unisce alla richiesta dei sindacati e di Confcommercio e rivolge un appello al Presidente della Regione Abruzzo Marsilio e ai sindaci per un provvedimento omogeneo sul territorio regionale per la chiusura domenicale, l’apertura al pubblico dal lunedì al sabato con orario giornaliero ridotto (max 10 ore) e l’obbligo di ingresso contingentato nei negozi”.

“La chiusura delle attività alla domenica permetterebbe alle aziende di igienizzare e sanificare le superfici commerciali che in questi giorni sono state prese d’assalto dai cittadini/consumatori. La chiusura degli esercizi alla domenica permetterebbe alle lavoratrici e ai lavoratori di allentare la tensione di queste ultime settimane potendo restare almeno la domenica in famiglia. La riduzione dell’orario di apertura durante la settimana consentirebbe alle lavoratrici e ai lavoratori di rifornire gli scaffali in assenza di clienti e quindi con maggiore sicurezza. Misure pienamente in linea con i provvedimenti contenimento del contagio”.

“Rifondazione Comunista si è sempre battuta contro le aperture selvagge e illimitate che hanno distrutto il nostro tessuto economico, a partire dal piccolo commercio. Oggi i comuni di Montesilvano e di Pescara consentono l’apertura giornaliera dalle 7 alle 21 ovvero ben 14 ore. 7 giorni su 7. È una follia, già normalmente, figurarsi adesso con una pandemia in corso”.

“Invitiamo le cittadine e i cittadini ad organizzarsi per la spesa durante la settimana, abbiamo tanto tempo, a rispettare le indicazioni e ad avere rispetto per tutti gli addetti al commercio. Non è necessario fare la spesa anche di domenica! Non è necessario fare la spesa a tutte le ore! È bene ricordare che chi sciopera rinuncia al proprio salario giornaliero e lo fa per il bene e la sicurezza di noi tutti”.