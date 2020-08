Rimborsi a studenti e pendolari per abbonamenti trasporto, Mariani-Scoccia-Pepe: “vinta battaglia”

L’Aquila. “Grazie alla nostre ripetute richieste, il Sottosegretario ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, oggi ha preso impegno pubblico in aula per garantire una forma di ristoro sotto forma di voucher o rimborsi a studenti e pendolari che non avevano potuto utilizzare i titolari di titoli di viaggio in Abruzzo durante la pandemia” è quanto dichiarano i consiglieri Sandro Mariani (AIC), Marianna Scoccia (Misto) e Dino Pepe (Pd).

“In Consiglio regionale D’Annuntiis ci ha garantito che stanno lavorando per i rimborsi – aggiungono i consiglieri di centro-sinistra – Prendiamo atto che il governo regionale ha riconosciuto meritevole la nostra richiesta. E’ una grande vittoria dopo aver incalzato per mesi e mesi la giunta regionale su questo argomento. Ma il nostro lavoro non finisce qui: sarà infatti nostra premura monitorare questo impegno affinchè in tempi brevi tutti gli abruzzesi possano usufruire di questa agevolazione. ”