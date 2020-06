Rimborso di 1 milione di euro per il Comune di Montorio, firmata transazione con Ruzzo Reti

Teramo. Questa mattina, nella sede della Ruzzo Reti, è stata firmata la transazione che da settembre farà confluire nelle casse del Comune di Montorio un milione di euro in sei anni. La sottoscrizione

del contratto è avvenuta alla presenza del vice presidente della società acquedottistica teramana, Alfredo Grotta, e del commissario prefettizio del Comune di Montorio, Chiara Fabrizi.

“La somma corrisposta al Comune teramano è pari al credito che quest’ultimo ha maturato nei confronti della Ruzzo Reti negli anni in cui, in una situazione di forte indebitamento, la società che gestisce l’acqua della provincia di Teramo, interruppe i pagamenti ai Comuni, come quello di Montorio, che avevano contratto mutui per i beni relativi al servizio idrico integrato – si legge in una nota della società – con il piano di rientro in sei anni, si conclude così una problematica iniziata dieci anni fa”