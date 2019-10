Riorganizzate le deleghe degli assessori del Comune di Sulmona in base alle proprie competenze tecniche

Sulmona. Al fine di valorizzare al meglio il lavoro della Giunta, sono state riorganizzate le deleghe in base a specifiche competenze tecniche di ogni assessore collegate a ogni materia. “Ringrazio gli assessori per il lavoro che stanno portando avanti e sono sicura che con questi aggiustamenti si potrà operare in maniera più efficace per raggiungere gli obiettivi. Le priorità concordate, da completare entro la fine dell’anno, riguardano l’attuazione del piano assunzionale e il riassetto organizzativo dell’Ente, di cui si occuperà l’assessore Stefano Mariani; il miglioramento delle procedure per l’Ufficio Sisma, l’ avvio del cantiere “Casa Italia” e il rilancio delle opere pubbliche, che porterà avanti l’assessore Luigi Biagi; attenzione per manutenzione e verde pubblico, tra le competenze dell’assessore Mauro Tirimacco, con il quale collaborerà il consigliere Bruno Di Masci per sostenere l’importante intervento. Sulmona. Al fine di valorizzare al meglio il lavoro della Giunta, sono state riorganizzate le deleghe in base a specifiche competenze tecniche di ogni assessore collegate a ogni materia. “Ringrazio gli assessori per il lavoro che stanno portando avanti e sono sicura che con questi aggiustamenti si potrà operare in maniera più efficace per raggiungere gli obiettivi. Le priorità concordate, da completare entro la fine dell’anno, riguardano l’attuazione del piano assunzionale e il riassetto organizzativo dell’Ente, di cui si occuperà l’assessore Stefano Mariani; il miglioramento delle procedure per l’Ufficio Sisma, l’ avvio del cantiere “Casa Italia” e il rilancio delle opere pubbliche, che porterà avanti l’assessore Luigi Biagi; attenzione per manutenzione e verde pubblico, tra le competenze dell’assessore Mauro Tirimacco, con il quale collaborerà il consigliere Bruno Di Masci per sostenere l’importante intervento.

L’assessore Manuela Cozzi lavorerà per la realizzazione di un progetto riguardante il rilancio turistico di Sulmona e del territorio, con la creazione del “Cartellone Unico” degli eventi del centro Abruzzo. L’assessore Pierino Fasciani continuerà a seguire in modo particolare la riorganizzazione degli spazi e gli affidamenti delle strutture sportive, nonché la preparazione di tutto il lavoro propedeutico per la nuova programmazione sociale di Ambito prevista per l’inizio del nuovo anno. Porterò avanti il progetto dell’ Area di Pedonalizzazione Urbana e quello teso alla valorizzazione del centro storico, così come seguirò i grandi temi come la Sanità, il progetto Snam, il trasporto locale e le grandi infrastrutture, e la definizione di un progetto concertato con i sindaci del territorio, per definire un piano di priorità finalizzato al rilancio dell’intera area, da sostenere con fondi europei e nazionali, nell’ambito della convenzione per la creazione di uno sportello unico di programmazione”. Lo afferma il sindaco di Sulmona Annamaria Casini.