Riparte la stagione Sgt Sport a San Giovanni Teatino, tra le novità calcio a 5 e rugby

San Giovanni Teatino. Riparte con grandi ambizioni la stagione della Sgt, società in house che gestisce, per contro del Comune di San Giovanni Teatino le attività sportive della Cittadella dello Sport. Presentate dal presidente Luciano Di Nicola le squadre della Sgt Calcio a 5, della Sgt Rugby che arricchiscono il panorama degli sport già praticati come nuoto e tennis. Per l’occasione presentati anche i Campionati Regionali Assoluti di Tennis, maschili e femminili, singolare e doppio, che si svolgeranno per il secondo anno consecutivo, dal 5 al 20 settembre 2020. Soddisfatto il presidente della Sgt Luciano Di Nicola.

“Con la presentazione delle attività per l’anno sportivo 2020/2021 che è di fatto già iniziato”, ha affermato Di Nicola, “siamo veramente lieti di poter annunciare che la famiglia della SGT Sport si allarga ulteriormente grazie alla SGT Sport Calcio a 5 e alla SGT Sport Rugby. Ci auguriamo che queste due nuove attività ci regalino le stesse soddisfazioni che, finora, ci hanno regalato il nuoto e il tennis. Il nostro obiettivo è quello di mettere a disposizione dei ragazzi, dai 6 ai 15 anni, ulteriori possibilità di praticare e svolgere attività sportive, all’interno di quello che possiamo definire uno degli impianti più belli e funzionali della nostra regione”.

A fare gli onori di casa anche il primo cittadino Luciano Marinucci. “L’Amministrazione Comunale di San Giovanni Teatino non può che esprimere grande soddisfazione per le attività portate avanti dalla SGT Sport che, in vista della ripresa delle attività sportive dopo la pausa imposta dall’emergenza Covid-19, si è riorganizzata per offrire ai ragazzi e alle loro famiglie, residenti e non, sempre più opportunità di crescita. La ripartenza delle attività rappresenta un grande segnale a testimonianza anche della importanza che la Cittadella dello Sport sta assumendo a livello regionale. Per noi questo impianto rappresenta un vanto e motivo di orgoglio”. Presenti all’evento anche il vicesindaco di San Giovanni Teatino Giorgio Di Clemente e l’assessore all’urbanistica Ezio Chiacchiaretta.