Ritardi e inadempienze sulla bonifica del torrente Laio in Abruzzo, la Soa denuncia: è un fiume di plastica

Chieti. La Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus ha depositato ieri presso le procure di Chieti e Lanciano e diversi enti un dettagliato esposto sulla vergognosa condizione del torrente Laio, il “fiume di plastica”, nel comune di Guardiagrele. Il torrente Laio è affluente dell’Aventino che a sua volta recapita le acque nel fiume Sangro.

“Uno spettacolo da inferno dantesco degno del quarto mondo”, si legge in una nota, “ci sono chilometri e chilometri di sponde coperte da rifiuti di ogni tipo, compresi quelli pericolosi come lastre di amianto, in quello che non esitiamo a chiamare come un vero e proprio disastro. I rifiuti provengono da due discariche, Brugniti e Colle Barone, poste sui bordi di un calanco e utilizzate negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso. Da allora, senza alcun intervento di messa in sicurezza, continuano a rilasciare a valle i rifiuti. Il fenomeno è alimentato ancora oggi”

“Quello che lascia indignati è che la situazione è nota dagli inizi degli anni ’90”, continua, “quando le associazioni denunciarono lo stato del torrente Laio arrivando anche a cercare di pulire con i pochi mezzi dei volontari diversi tratti di fiume. Al centro dell’esposto vi sono quelli che appaiono come clamorosi ritardi e gravissime inadempienze rispetto alle procedure di messa in sicurezza e bonifica”.

La Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus ripercorre le principali tappe del procedimento, a partire dal 2008, anno in cui il Comune di Guardiagrele ha evidenziato la possibile contaminazione. Nel 2012 la caratterizzazione restituisce numerosi superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione, anche in falda, per sostanze pericolose quali piombo, manganese, arsenico, aromatici C9-C10, Alifatici C9-C18, 1,2,3 tricloropropano. Il 2016 è l’anno in cui l’Analisi di Rischio conferma la sussistenza di condizioni di rischio inaccettabile, mentre nel 2017 la Regione approva la caratterizzazione e analisi di rischio. “Il 31 agosto 2018”, dichiara la Stazione, “una settimana dopo la nostra richiesta di accesso agli atti, la Regione diffida il Comune di Guardiagrele. Ai primi di novembre la regione stanzia 2 milioni di euro”.

“Tra i documenti oltre alla diffida più recente”, spiega, “spicca la determina della regione del 25 maggio 2017 con la quale impone al Comune di Guardiagrele di provvedere a tutta una serie di adempimenti, peraltro già obbligatori ex lege non appena evidenziata una situazione di contaminazione, entro il 31 agosto 2017. Ma non è stato fatto nulla”.

La Stazione Ornitologica Abruzzese, vista la drammatica situazione di campo, ha chiesto alle Procure, alle forze di Polizia e alla Corte dei Conti di valutare la configurabilità di alcuni reati, come ad esempio l’omessa bonifica, o l’esistenza di un danno erariale per l’inefficacia delle opere di messa in sicurezza poste in essere.

“Nella nota abbiamo anche suggerito una serie di interventi”, concludono, “per le prime operazioni di messa in sicurezza e pulizia del torrente. In primo luogo fermare il crollo dei rifiuti nel calanco, visto che presso le discariche si può operare tranquillamente. In secondo luogo formare squadre di operai per la pulizia lungo l’alveo. Infine la messa in sicurezza della falda, in attesa del progetto di bonifica vero e proprio”.