Ritirno del Napoli a Roccaraso, FdI risponde agli attacchi del sindaco: polemica sterile, in 7 anni non ha fatto nulla

L’Aquila. “Il Sindaco di Roccaraso sta facendo una polemica veramente sterile nei confronti del presidente della regione Abruzzo perchè sa benissimo di essere stato lui a portare il Napoli a Castel di Sangro ed è anche cosciente che in 7 anni di suo mandato non è stato in grado di rilanciare e ammodernare le strutture sportive di Roccaraso tanto meno è riuscito a riaprire la piscina comunale”, è quanto dichiarato dal circolo Fratelli d’Italia di Roccaraso.

“Attacca Marsilio per nascondere le sue evidenti responsabilità in questa vicenda che certamente porta danno a Roccaraso, ma il danno arriva da una gestione politica che ha prodotto in 7 anni solo annunci come la realizzazione di una pista curling o di fantasmagorici restyling dei centri sportivi che non sono mai stati realizzati”.

“Spiace vedere come il primo cittadino di Roccaraso abbia deciso, senza consultare nessuno del suo paese, di portare il Napoli (prima squadra) in un altro comune senza nemmeno interpellare i sindaci vicini come quello di Rivisondoli. A questo punto vorremo capire quanto è costato alle casse comunali di Roccaraso ospitare le giovanili del Napoli se questi poi sono i risultati”.