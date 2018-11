Rivera risponde a Febbo su gestione fondi UE: si informi attentamente prima di parlare

L’Aquila. “In attesa di leggere il tanto preannunciato ricorso contro la data delle elezioni regionali, chiarisco al consigliere Mauro Febbo che l’Autorità di gestione del Psr è il direttore del Dipartimento dello Sviluppo agricolo.

In relazione invece alle sue affermazioni sul ritardo di spesa dei fondi riguardanti il mondo delle Pmi, dell’artigianato e del commercio, gli rendo noto che le risorse del Fesr spese per tale obiettivo tematico hanno ad oggi consentito il raggiungimento di ambedue i target del programma previsti per il 31 dicembre 2018 e 30 aprile 2019”.

Questa la risposta del direttore generale della Regione Abruzzo, Vincenzo Rivera, a quanto affermato dall’esponente di Forza Italia in una conferenza stampa.

“I dati complessivi relativi ai programmi a mia gestione (Fesr ed Fse) – sottolinea il dg Rivera – saranno comunicati in una prossima conferenza stampa che dimostrerà il puntuale raggiungimento degli obiettivi di spesa, come evidenziato nel corso della riunione odierna con la Commissione Europea, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per la coesione territoriale”.