Rivi sound festival: Nina Zilli in concerto a Rivisondoli il 17 agosto, ecco tutti gli appuntamenti

L’Aquila. Un’estate all’insegna della montagna, dello sport e dell’ottimo cibo. È questo il programma che il Consorzio Ski Pass Alto Sangro ha deciso di inaugurare a partire dal prossimo 1 agosto, per accoglierei turisti nel migliore dei modi e in totale sicurezza.

I gestori degli impianti di risalita, in collaborazione con il comune di Rivisondoli e l’associazione sportiva “Mountain Lab”, hanno deciso di organizzare una serie di iniziative per permettere ai turisti di godere appieno delle bellezze della montagna anche in estate. In attesa del concerto di Nina Zilli (17 agosto, in occasione del Rivi sound festival, dalle 18:30 alle 22), ogni giorno sarà possibile fare gite guidate, percorsi in mountain bike, pedalate assistite, trekking o passeggiate in alta quota, cura dell’Ads “Mountain Lab”. Aperto tutti i giorni anche il Museo Civico di Rivisondoli, nel quale si potrà conoscere la storia e la tradizione del Presepe Vivente. Fra le novità di questa stagione ci sarà anche l’apertura, a partire dal prossimo sabato, del rifugio di Crete Rosse, una baita immersa in un faggeto, per momenti di relax e buon cibo e con tre vini dell’azienda abruzzese Tenute del Castello, dedicati

al il comprensorio sciistico locale: Macchione, Pallottieri e Gravare.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.nevegusto.com, le pagine social di Facebook e Instagram oppure recarsi presso l’ufficio turistico di Rivisondoli, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. “Siamo estremamente felici e soddisfatti di poter contare, per questa stagione estiva, sull’apertura degli impianti di risalita”, ha commentato il sindaco di Rivisondoli, Roberto Ciampaglia, “è un ottimo modo per permettere ai turisti di conoscere e apprezzare le bellezze del nostro territorio sia dal punto di vista paesaggistico che enogastronomico, grazie all’apertura delle baite in alta quota”.