Rodrigo e Cerasani, le nuove consigliere di parità della provincia dell’Aquila

L’Aquila. In un anno in cui le donne al potere si distinguono in tutta Europa per ruoli di rilevanza nel settore politico ed economico, anche l’Abruzzo vede due marsicane doc avere la meglio sul ruolo di consigliere delle pari opportunità della provincia dell’Aquila.

Dopo l’esame dei curricula delle disegnate, il Ministero ha indicato le due professioniste marsicane consigliere di parità della provincia aquilana. “Nominate, con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su designazione del Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, le consigliere di parità della Provincia dell’Aquila, nella persona della Dott.ssa Giovanna Rodrigo in qualità di membro effettivo e la Dott.ssa Benedetta Cerasani, in qualità di supplente, così come stabilito dal Decreto Legislativo 11 aprile 206, n. 198 recante “codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”.

Il Consiglio della Provincia dell’Aquila augura buon lavoro alla Giovanna Rodrigo e Benedetta Cerasani, che rimarranno in carica per i prossimi 4 anni.