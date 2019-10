Sabato all’Aquila l’assemblea regionale dei circoli Pd. Fina: il coordinamento che eleggeremo sarà espressione del territorio

L’Aquila. Sabato, al Centro polifunzionale del Progetto Case di Roio Poggio (via Vandi) con inizio dei lavori fissato per le 10, si terrà l’Assemblea regionale delle segretarie e dei segretari di circolo del Pd Abruzzo, la seconda dall’insediamento di Michele Fina come segretario. Parteciperà Roberta Pinotti, componente della segreteria nazionale del Pd, già Ministro della Difesa.

Fina spiega come “eleggeremo il Coordinamento regionale delle segretarie e dei segretari di circolo, dopo l’elezione di quello delle amministratrici e degli amministratori. È un altro importante passo per la realizzazione della nostra agenda e dei nostri obiettivi che si fondano su una forte valorizzazione delle competenze e dell’esperienza del partito sul territorio. È dal territorio infatti, ancor più oggi che il Pd è al governo del Paese, che devono arrivare stimoli, confronto, discussione sulle esigenze e sulle priorità politiche. Il partito deve concretamente diventare il collegamento verso chi ha responsabilità di governo e verso chi rappresenta l’alternativa alle destre in Consiglio regionale”.