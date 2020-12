SafeGate Pro: quando la soluzione per igienizzare è naturale, biodegradabile e sicura

Naturale, biodegradabile e sicuro. Il tunnel igienizzante “SafeGate Pro” dell’azienda abruzzese Smart Projects (per maggiori info, clicca qui) non si contraddistingue unicamente per la sua autonomia d’intervento – che comprende la verifica della temperatura, il controllo degli accessi e l’igienizzazione completa di chi vi passa al di sotto (il tutto, ricordiamo, in soli 15 secondi) – ma anche per la speciale “ricetta” della formula utilizzata.

La scorsa settimana vi abbiamo raccontato la storia che c’è dietro questo ambizioso progetto.

Un progetto che affonda le sue radici proprio nella regione Abruzzo – di cui inizia ormai a oltrepassare i confini, risolvendo i problemi di grandi e piccole aziende italiane.

Per valutare positivamente il rivoluzionario macchinario, però, è necessario conoscerne non soltanto i retroscena più curiosi ma anche gli aspetti concreti più specifici che contribuiscono a farlo funzionare efficacemente e a decretarne il successo.

Tra questi: la speciale soluzione BIOSAFE H2O2 PRO

Una formula che lo rende unico e lo differenzia da quelli che sono i tradizionali interventi di sanificazione. Ora vi spieghiamo perché…

Immaginiamo di attraversare questo tunnel ed essere ricoperti completamente da una fitta nebbia creata da numerose micro-gocciole che presentano la stessa dimensione del virus.

Da cosa sono composte?

Come in una vera e propria ricetta, vi elenchiamo gli ingredienti:

Alcol sotto il 5%;

Perossido (acqua ossigenata) sotto lo 0,5%

Acido lattico sotto l’1%;

Aloe vera

L’acqua ossigenata utilizzata è più sicura di quella comune al 3,5% ad uso domestico e l’acido lattico, per intenderci, è quello usato in tutti i prodotti di cosmesi per igienizzare e rendere più luminosa la pelle ma soprattutto è un potente fungicida e battericida, infatti si usa molto nei prodotti di igiene intima per debellare la Candida.

Queste microparticelle con altissimo potere di penetrabilità, si diffondono saturando uniformemente ambienti e persone senza lasciare depositi o umidità e sono prive di prodotti chimici aggressivi e potenzialmente nocivi per l’individuo.

Tutti gli ingredienti della formula sono raccomandati dal governo, Ministero della Salute e Istituto Superiore della Sanità per il contenimento e diffusione del coronavirus e non solo. Prevenire è meglio che curare.

Safegate Pro è un marchio Smart Project Srl, Via Albegna 13, 65128 – Pescara (PE)

Per maggiori informzioni:

Tel: 085 8121280

Mail: [email protected]

#adv #advertising