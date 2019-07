Salta il concerto di Jovanotti a Vasto, la Soa: paesaggio, animali e piante sono ricchezza, tutela è civiltà

Chieti. La Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus esprime la sua soddisfazione per le parole pronunciate oggi in conferenza stampa dal Prefetto di Chieti Giacomo Barbato che ha chiarito in maniera cristallina l’inadeguatezza del luogo scelto dall’organizzazione per la tappa di Vasto del Jova Beach Party. L’associazione, nell’esposto del 24 giugno scorso, inviato anche al prefetto e a molti altri enti, aveva sollevato dubbi anche sull’aspetto della sicurezza strettamente connesso a tematiche ambientali. Aveva fatto notare che la spiaggia in questione era stata descritta dagli organizzatori come priva di ostacoli e di vegetazione. “Invece c’era un corso d’acqua”, si legge nella nota, “come abbiamo potuto facilmente dimostrare inviando le foto di Fosso Marino, che è riportato anche nella mappa ufficiale del reticolo idrografico del Ministero dell’Ambiente. Nell’esposto avevamo scritto, sollevando anche una miriade di altre criticità, “ma non viene citato un corso d’acqua nonostante le implicazioni per la sicurezza e la concreta disponibilità delle aree.” dilungandoci poi sulla questione con tanto di foto, mappe e planimetrie”. “Un fatto che strideva non solo con la realtà”, precisa, “ma anche con l’operazione portata avanti in contemporanea dal Comune di Vasto, che era riuscito incredibilmente ad ottenere dalla Regione Abruzzo ben 80mila euro di fondi pubblici per tombare il fosso, proprio per consentire il Jova Beach Party e nonostante un piano spiaggia comunale che imponeva l’esatto opposto, la rinaturalizzazione del fosso”.

“Insomma”, prosegue, “una situazione a dir poco imbarazzante derivata da una scelta sbagliata in partenza, quella di usare le spiagge per mega-eventi che invece vanno fatti nei luoghi adatti come stadi, palazzetti e piazze, dotati di tutti gli standard, dai parcheggi ai bagni passando per mezzi di trasporto collettivi adeguati. Ovviamente la Soa continuerà a seguire l’evolversi della vicenda, anche per quanto riguarda la segnalazione circa il livellamento dell’area eventi purtroppo realizzato in pieno periodo riproduttivo del Fratino al fine di permettere lo spostamento dei giostrai dall’area scelta per il Jova Beach Party”.