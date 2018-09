Salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, Berardinetti convoca gruppo di lavoro 

L’Aquila. Prosegue l’attività della Regione Abruzzo nell’ambito dell’attuazione del Piano di Tutela delle Acque (Pta), propedeutica all’approvazione definitiva della delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano. Secondo quanto riferisce l’assessore Lorenzo Berardinetti, nei giorni scorsi si e’ riunito il Gruppo di Lavoro per la definizione del quadro delle norme tecniche da attuare nelle zone di salvaguardia, con la partecipazione di tutti i Servizi ed i Dipartimenti competenti nonche’ dell’ERSI e dell’ARTA Abruzzo.

Berardinetti, ha sottolineato la volonta’ della Regione di procedere alla individuazione, in attuazione del Piano di Tutela delle Acque (Pta), delle aree di salvaguardia attraverso la piu’ ampia concertazione e ricercando una soluzione sostenibile e coerente con le necessita’ del territorio regionale.

Durante l’incontro e’ stato illustrato il lavoro svolto fino ad ora, con la relativa presa d’atto dello studio, della metodologia utilizzata e della conseguente proposta di individuazione delle aree di salvaguardia. In attesa della prossima riunione del gruppo di lavoro, fissata per il prossimo 25 settembre, l’assessore regionale ha invitato i presenti a comunicare eventuali osservazioni derivanti dall’esame della proposta presentata in relazione all’ambito di competenza, rimarcando come anche le amministrazioni locali e i portatori di interesse, in occasione di specifiche assemblee, avranno la possibilita’ di presentare i loro contributi Berardinetti: “e’ un lavoro importante, che tutti i componenti il gruppo di lavoro, stanno portando avanti con impegno e professionalita’, al termine del quale la nostra Regione sara’ nelle condizioni di dotarsi di uno strumento di programmazione fondamentale, dando concreta attuazione al Piano di Tutela delle Acque”.