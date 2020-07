Salvatore Minervino nuovo direttore marittimo Abruzzo-Molise: le congratulazioni del consigliere Pettinari

Chieti. Si è svolto questa mattina l’incontro istituzionale tra il vice presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo, Domenico Pettinari e il Direttore marittimo Abruzzo-Molise, Capitano di Vascello (CP) Salvatore Minervino.

“Ho portato i saluti e i migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico”, ha affermato Pettinari, “ho voluto cogliere l’occasione per portare i miei ringraziamenti per l’opera meritoria che ogni giorno gli uomini della Capitaneria di Porto compiono a salvaguardia del nostro mare, dei nostri porti e a tutela della collettività. Il mare è un bene prezioso da tutelare. Con Minervino abbiamo affrontato il tema del

porto di Pescara, ma più in generale di tutto il tratto costiero abruzzese, come bene da potenziare e tutelare per attrarre ricchezza e valore aggiunto per il nostro territorio”.