Salvini torna in Abruzzo e si reca a Giulianova per le comunali, Mastrilli: dimostrazione di attaccamento al territorio

Giulianova. Il ministro Matteo Salvini sarà a Giulianova giovedì 9 maggio a sostegno della campagna elettorale del candidato sindaco Pietro Tribuiani e di tutta la coalizione di centrodestra. La presenza del ministro, così come quella del Governatore Marsilio, degli assessori e consiglieri regionali, è ulteriore dimostrazione del particolare interesse verso la città di Giulianova.

Questo legame porterà risorse per investimenti e per lo sviluppo della comunità, come dimostrato già alcuni giorni fa’ dal Governatore con l’attribuzione di 2 milioni e mezzo di euro per combattere il fenomeno degli smottamenti delle strade di collegamento tra lido e paese, che più di una volta sono stati oggetto di frane, via Veneto e via Piave cioè le principali strade che portano all’ospedale e agli istituti scolastici.



Il centrodestra giuliese è certo che in caso di vittoria del sindaco Tribuiani, non mancherà la vicinanza dello Stato e della Regione per la risoluzione delle problematiche di uno dei piu importanti paesi marittimi della riviera adriatica. La coalizione, compatta come non mai, confida nelle indiscusse capacità di tutti i candidati a sostegno di Tribuiani sindaco perchè siano artefici del necessario e reale rinnovamento amministrativo, economico e culturale che, dopo tanti anni di malessere e di mala gestione, offra a tutti i cittadini le migliori opportunità.



Il programma della giornata di giovedì prevede:

ore 19,00 comizio del ministro Salvini in P.zza del Mare

ore 20.30 a seguire cena a sostegno del candidato sindaco Pietro Tribuiani, presso il Grand Hotel Don Juan -via Lungomare Zara, 97 Giulianova , sarà possibile prenotare entro mercoledì mattina.