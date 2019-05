San Salvo, il Pd denuncia: aumentano le tariffe delle colonie estive, disagio per le famiglie in difficoltà

San Salvo Marina. “Aumentano le tariffe delle colonie estive a San Salvo Marina per i bambini residenti dai 6 ai 12 anni programmate dall’Amministrazione comunale per il mese di luglio 2019. Le tariffe sono scritte nero su bianco sulla delibera di Giunta N. 94 del 28 Maggio 2019”. Questa la denuncia del Pd San Salvo.

“Gli aumenti interessano sia i due turni (dal 1° al 12 luglio 2019 e dal 15 al 26 luglio 2019) che l’intero periodo (dal 1° al 26 luglio 2019) e per entrambi gli orari programmati: ridotto dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e tempo pieno dalle ore 8.00 alle ore 16.30. Tariffe che passano: da 50,00 euro a 75,00 euro per i periodi dal 1° al 12 luglio 2019 e dal 15 al 26 luglio 2019 con orario ridotto (8.00/13.00); da 70,00 euro a 95,00 euro per i periodi dal 1° al 12 luglio 2019 e dal 15 al 26 luglio 2019 con orario pieno (8.00/16.30); da 90,00 euro a 140,00 euro per l’intero periodo – dal 1° al 26 luglio 2019 con orario ridotto (8.00/13.00); da 130,00 euro a 180,00 euro per l’intero periodo – dal 1° al 26 luglio 2019 con orario pieno (8.00/16.30). Aumenti che variano dunque dal +36% al +50% rispetto alle tariffe del 2018” proseguono gli esponenti del Pd di San Salvo.

“Continua dunque a scendere l’attenzione e la cura dell’Amministrazione comunale verso i bambini e le loro famiglie che dopo l’aumento dei buoni pasti passati da 50 euro a 60 euro e da 40 euro a 50 euro, ora interessano anche le colonie estive. Un aumento che comporterà dunque disagi per tutte le famiglie sansalvesi e soprattutto per quelle che già purtroppo vivono in difficoltà economiche” concludono.