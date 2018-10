San Valentino: Don, la ‘ndrangheta mai raccontata: nel libro di Occhiuto l’appello alla legalità

San Valentino in Abruzzo Citeriore. Una giornata all’insegna della legalità quella organizzata per venerdì 19 dall’Amministrazione comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore, dalle 17.30 nella Sala Ammirati, su iniziativa del vice sindaco e assessore alla Cultura Lino Sciambra.

In programma la presentazione del libro ‘Don, la ‘ndrangheta mai raccontata’ di Saverio Occhiuto, una sorta di diario dell’esperienza di cronista in Calabria del giornalista che da 25 anni opera in Abruzzo, una lettura nuova della grande organizzazione criminale calabrese, attraverso racconti di vita vissuta.

Ospite l’editorialista de La Stampa Francesco La Licata, autore, tra l’altro, della prima biografia di Giovanni Falcone e

di altri libri su Cosa Nostra, collaboratore di registi nella stesura di sceneggiature legate a personaggi della mafia siciliana. Sarà l’occasione per affrontare il tema della legalità in un’ottica più vasta con i ragazzi delle scuole.

A conclusione del dibattito sarà consegnato il premio ‘Educals 2018’ a Cristina Gerardis, già Direttore generale della Regione Abruzzo, l’avvocato dello Stato tra i protagonisti del processo sulla discarica dei veleni di Bussi sul Tirino (Pescara). Un riconoscimento per l’impegno e la professionalità con cui la professionista ha affrontato questa vicenda intricata, conclusa con una verità processuale senza colpevoli.