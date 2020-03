Sanificazione Comuni, Ministro Costa avverte: ipoclorito pericoloso per la popolazione

Roma. Per la disinfezione delle strade non va utilizzato “l’ipoclorito di sodio, sostanza corrosiva per la pelle e dannosa agli occhi” perchè “è associabile a un aumento di sostanze pericolose nell’ambiente con conseguente possibile esposizione della popolazione e degli animali e può nuocere alle acque superficiali e a quelle sotterranee”.

Lo rende noto il ministero dell’Ambiente dopo una riunione sullo spazzamento delle strade e sulla necessità di condividere alcune indicazioni uniformi per minimizzare i possibili impatti ambientali. La riunione del Consiglio del sistema nazionale a rete per la protezione dell’Ambiente, si è svolta in videoconferenza, alla presenza del ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

“Proprio in queste ore – si legge nella nota del ministero dell’Ambiente – l’Istituto Superiore di Sanità ha fornito indicazioni sulla disinfezione delle strade e degli ambienti esterni in genere, confermando l’opportunità di procedere con la pulizia straordinaria delle strade per affrontare l’emergenza sanitaria con prodotti convenzionali. E ha rilevato l’esistenza di informazioni contrastanti circa l’uso di ipoclorito di sodio in maniera massiccia, la cui capacità di distruggere il virus è peraltro tutt’altro che accertata”.

“Un incontro importante – ha commentato il ministro Costa – con i direttori Arpa di tutte le regioni. E’ più che mai essenziale che lo Stato, a tutti i livelli, lavori insieme e all’unisono. Ho voluto partecipare all’incontro proprio per dire alle Regioni: siamo con voi. Oggi bisogna remare tutti insieme nella stessa direzione e tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini, anche e soprattutto in una situazione di emergenza come questa”.