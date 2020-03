Sanificazione degli autobus Di Fonzo per garantire la sicurezza degli utenti e dei dipendenti

Chieti. Sanificazione straordinaria dell’intero parco mezzi impiegato per tutti i servizi di trasporto pubblico urbano e interurbano, riorganizzazione del servizio a bordo dei bus per garantire l’osservanza delle distanze di sicurezza tra le singole persone, dipendenti compresi, ed evitare sovraffollamenti, corse da e per Roma in fase di riprogrammazione e aggiornamenti in tempo reale dei posti disponibili.

Sono gli accorgimenti messi in campo dalla Di Fonzo su tutta le rete del trasporto pubblico garantito in Abruzzo e per la capitale. Lo ha annunciato il presidente della Di Fonzo Alfonso Di Fonzo, “per garantire nell’emergenza Covid-19 la sicurezza degli utenti e del personale dipendente”.