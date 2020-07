Sanità: targa dall’Ordine dei medici di Roma per i 100 anni del professor Delfo Galileo Faroni

L’Aquila. “Abbiamo speso 100 anni della nostra esistenza per onorare l’arte che fin da bambini abbiamo scelto di praticare, cioè la medicina”. Così il prof. Delfo Galileo Faroni, fondatore del Gruppo di cliniche private Ini, in occasione della consegna da parte del dott. Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici della Provincia di Roma, di una targa per i cento anni che compirà il prossimo mese di agosto.

Il gruppo INI, da oltre 70 anni punto di riferimento privato e accreditato con il sistema sanitario nazionale nel Lazio, in Abruzzo e nel centro-sud Italia, conta 10 strutture sanitarie per oltre 1.200 posti letto e circa 1400 dipendenti. “Abbiamo fatto della medicina la nostra vita, la nostra esistenza”, ha proseguito il Prof. Faroni.

“Quello che posso dirvi è che una parte di me si è sempre dedicata a scrutare il progresso di questa scienza” ricordando alcuni primati tra cui l’utilizzo del litotritore per la calcolosi renale, l’introduzione in Italia della Risonanza Nucleare Magnetica e il litotritore ad onde d’urto per il trattamento delle tendinopatie, borsiti e fasciti. “Visione e volontà di innovare, sono valori che il fondatore ha trasmesso e radicato nelle cliniche del Gruppo INI, diventato un riferimento per la sanità privata italiana”, hanno ricordato coloro che sono intervenuti all’evento.