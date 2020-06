Sanremo Rock & Trend Festival, il concorso più longevo per rocker emergenti torna in Abruzzo

L’Aquila. Finale multiregionale con le migliori band dell’Abruzzo, dell’Umbria, della Toscana e del Lazio per il 33esimo Sanremo Rock & Trend Festival. Sabato il più longevo e ambito concorso per rocker emergenti torna ad Avezzano. L’appuntamento è strutturato tenendo in considerazione tutte le modalità di prevenzione al Coronavirus indicate dal Ministero.

Questo atteso evento organizzato da Sanremo Rock e da B.M. Music Association, vedrà sul palco allestito nella bellissima piazza Risorgimento della città, proprio di fronte alla cattedrale, ben 24 artisti o band, che si “sfideranno” rigorosamente dal vivo per conquistare i 9 posti in palio per le finali nazionali che si disputeranno durante la seconda settimana di settembre al Teatro Ariston di Sanremo. A partire dalle 15 vedremo dunque sul palco il primo giorno che vedrà protagonisti la band Black Diamond, Hidden Voice, Falegnameria Marri, Sale Chiodato, Donato Scioletti, Masada Blu, Il Ponte degli Asini, N’Emy. Nel secondo girone si esibiranno Bonacrianza, Diraq, Your End Hell, Avenude, Mattia Rocila, Rinoeglialtri, Loud Sound, Sfaratthons. Protagonisti del terzo girone saranno Kom, Rock’n roll Machine, Gli Utopia, Wladimiro D’Arco, Lunafalena, Matteo Croce, The Occasional e Mattia Caroli.

Tutte le esibizioni saranno valutate da una giuria composta da addetti ai lavori del settore musicale. Tra questi sono annunciati Daniele Imperiale, social media manager ed esperto in forme innovative di comunicazione web nel settore spettacolo e consigliere regionale dell’ordine dei giornalisti d’Abruzzo. E’ inoltre direttore di testate giornalistiche nazionali e regionali. Catia F. Fabbri, al comando di B.M. Music Association è produttrice musicale e organizzatrice di eventi rock, tra i quali For those about to Rock, Rock Nights, Rock Nights Best. Forzosi Vincenzo, chitarrista con all’attivo numerosissimi concerti live anni ’70 presso i più prestigiosi Clubs australiani di Sidney, New Castle, Melbourne, Wollongong, Blacktown, e moltissime altri e Roberto Tibaldi, conduttore radiofonico, musicista e cantante.