Santacroce Team prima squadra ciclistica femminile del Centro Abruzzo, giovedì la presentazione

Sulmona. Giovedì 30 luglio, alle 18.30, nell’open air dell’Hotel Meeting di Sulmona, si terrà la presentazione dell’Associazione sportiva dilettantistica Santacroce Team, prima squadra ciclistica femminile del Centro Abruzzo. Dopo il lockdown la società sportiva, nata per volontà di Mariadora Santacroce e Roberta Polce (rispettivamente presidente e vice presidente), è pronta per partire con le attività cicloturistiche, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza in merito alla pratica dello sport.

Alla presentazione interverranno, tra gli altri, il presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana, Mauro Marrone, l’assessore allo sport del Comune di Sulmona, Salvatore Zavarella, il presidente della DMC “Terre d’amore”, Fabio Spinosa Pingue, l’ex campionessa del mondo Juniores, Alessandra D’Ettorre, il presidente regionale del Comitato Paralimpico, Mauro Sciullo, il fiduciario CONI Valle Peligna – Alto Sangro, Domenico Carrozza, il presidente del Panathlon International Club di Sulmona, Luigi La Civita, il presidente del Lions Club di Sulmona, Gianfranco Santarelli, il vice presidente nazionale dell’Isal, Gianvincenzo D’Andrea e il presidente del Rotary Club Sulmona, Sandro Foglia.

Nel corso dell’appuntamento sarà presentato da parte del direttivo (composto da tutte donne) il programma che sarà sviluppato nei prossimi mesi, a partire dal cicloturismo fino a iniziative per promuovere la pratica sportiva. Inoltre sarà presentata la divisa ufficiale. La sede della Asd Santacroce Team è nell’ l’Hotel Santacroce Ovidius in Via Circonvallazione Occidentale, 177 a Sulmona.