Santangelo: alta attenzione sui call center. Così il Vicepresidente del Consiglio regionale al termine della riunione coi sindacati

L’Aquila. “Abbiamo svolto un lavoro proficuo e soddisfacente con l’Assessore regionale Piero Fioretti e le organizzazioni sindacali in merito alle problematiche che interessano i Call center localizzati sul territorio della provincia dell’Aquila”. Questo il commento di Roberto Santangelo, Vicepresidente vicario del Consiglio regionale, al termine della riunione svoltasi ieri pomeriggio.

“E’ emersa la volontà e la necessità di aggiornare i lavori al prossimo 26 agosto prima, cioè, della sottoscrizione dei contratti con gli ex dipendenti Transcom e del Consorzio Lavorabile prevista a partire dal 2 settembre. Si è, comunque, convenuto di attivare un tavolo permanente proprio per mantenere alta l’attenzione sulla situazione non solo degli addetti della zona aquilana, che conta più di 2000 unità, ma dell’intero Abruzzo. Il mio volontà e della Regione è quella di invertire quanto fatto fino ad oggi, anziché attendere e subire passivamente le situazioni di crisi delle aziende. La nuova governance regionale si impegna ad attivarsi in tempo utile per prevenire eventuali situazioni critiche”.