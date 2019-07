Santangelo interviene alla convention di Tua: incentivare sviluppo, azienda volano per la nostra economia

L’Aquila. “Sono qui oggi, in questa storica officina della divisione ferroviaria, a portare il saluto in rappresentanza del Consiglio regionale di questa Regione”. Queste le parole iniziali del breve intervento del vicepresidente vicario Roberto Santangelo. “Conosco e stimo il nuovo presidente Gianfranco Giuliante per le sue capacità organizzative e manageriali che sono convinto potranno essere utili a questa Azienda, così come conosco personalmente alcuni membri del nuovo Consiglio di Amministrazione. Questo governo regionale guidato da Marco Marsilio”, ha proseguito Santangelo, “sono certo supporterà in tutte le forme, sempre nel rispetto delle regole e anche dei limiti imposti dalla normativa europea, ogni iniziativa migliorativa dei servizi offerti agli abruzzesi”.

“Confido nel lavoro del nuovo CdA di TUA”, precisa il vicepresidente vicario, “che non mancherà di promuovere una riorganizzazione organica e funzionale della struttura organizzativa attuando politiche concrete per un ulteriore contenimento dei costi, evitando anche la sovrapposizioni con i servizi offerti dalle società private. Sarà probabilmente necessario qualche sacrificio perché la Regione Abruzzo non può permettersi sperperi essendo TUA SpA una società partecipata al 100 per cento”.

“Occorre incentivare l’utilizzo di fondi strutturali”, spiega Santangelo, “e soprattutto di fondi europei anche per quel che riguarda il trasporto sostenibile. Il mutevole e complesso scenario trasportistico, caratterizzato da repentini cambiamenti così come l’introduzione di novità legislative, impongono un cambio di passo affinché, questa Azienda”, ha concluso, “sappia cogliere le opportunità di sviluppo e crescita, abbandonando l’obsoleta strada di erogatore di servizi per divenire produttore di servizi. La sfida è aperta, dobbiamo rendere TUA al passo con i tempi sempre più accelerati affinché questa azienda rappresenti un volano per la nostra economia”.