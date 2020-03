Santangelo: operatori settore agricolo e zootecnico in difficoltà. Incentiviamo il consumo di prodotti locali

L’Aquila. “Ho ricevuto l’accorato appello di alcuni operatori del settore agroalimentare e in particolare di quello zootecnico che, come tutti, si trovano ad affrontare l’emergenza Covid-19”, così Roberto Santangelo vice presidente vicario in Consiglio Regionale.

“Mi segnalano che il comparto ovviamente non può fermarsi, gli animali debbono essere accuditi quotidianamente. La produzione di latte continua e i caseifici raccolgono ed eventualmente trasformano la materia prima. Gli operatori sollecitano” ha proseguito Santangelo “che le istituzioni si facciano parte attiva nei confronti della grande distribuzione che dovrebbe incentivare il consumo di tutte quelle produzioni agro-alimentari e zootecniche locali. In questo momento il consumatore è spesso disorientato e, preso dalla frenesia di incamerare prodotti in casa, presta quindi meno attenzione alla qualità di ciò che compra.

Invito, pertanto, tutti i cittadini ad incrementare l’acquisto di prodotti lattiero-caseari locali e, in generale, tutte le produzioni a Km 0, quelli della cosiddetta “filiera corta”, per sostenere i nostri produttori. Se anche le altre Regioni attueranno questo tipo di sostegno, evitando che si crei questa sorta di “tappo” tra chi produce e chi consuma” ha concluso Santangelo “si potrà contribuire alla salvaguardia delle micro e macro attività agricole e zootecniche autogestite che costituiscono il tessuto produttivo dell’Abruzzo.”