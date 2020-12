Sant’Egidio alla Vibrata, gran premio Abmol – Trofeo Cascioli Rent nel rispetto delle norme anticovid

Sant’Egidio alla Vibrata. Lo spettacolo del ciclocross ha fatto ancora una volta centro in Abruzzo, a Sant’Egidio alla Vibrata, nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 ma ha messo ancor più in evidenza il rapporto sempre più stretto e radicato tra il movimento ciclistico e il territorio della Val Vibrata.

Il Gran Premio Abmol-Trofeo Cascioli Rent (concessionaria Mercedes Benz-Sirio) ha confermato tutti gli elementi che hanno reso unica questa gara, dagli aspetti tecnici a quelli sportivi, grazie alla partecipazione di oltre 400 ciclocrossisti da quasi tutta Italia che hanno animato a suon di pedalate il giorno della vigilia di Natale.

E’ stata una manifestazione molto bella e significativa con la qualifica di preminente interesse nazionale da parte del Coni, nonostante lo svolgimento in “zona rossa”, messa a punto dall’Abmol Eventi (Gabriele Di Francesco, Ezio e Federico Feriozzi) e dalla Giotti Victoria-Savini Due del team manager Stefano Giuliani, unitamente alla supervisione tecnica di Pasquale Parmegiani per l’allestimento del percorso ricavato sui prati attorno l’impianto sportivo comunale con un tracciato veloce per la presenza di rettilinei in cui si doveva spingere la bici ma non sono mancati alcuni punti tecnici e le curve che hanno spezzato il ritmo.

Unanimi consensi da parte tutti i partecipanti che hanno lodato l’intera macchina organizzativa dell’evento valevole come campionato regionale FCI Abruzzo e terza prova dell’Adriatico Cross Tour 2020-2021 alla presenza di Renato Di Rocco (presidente della Federazione Ciclistica Italiana), Fausto Scotti e Luigi Bielli (commissario tecnico e collaboratore tecnico della nazionale italiana di ciclocross), Emiliano Di Matteo (consigliere Regione Abruzzo), Elicio Romandini e Nunzio Amatucci (sindaco e assessore di Sant’Egidio alla Vibrata), Angelo Panichi (sindaco di Ancarano), Mauro Marrone (presidente FCI Abruzzo), Michele Rubeis (responsabile struttura tecnica fuoristrada FCI Abruzzo) Maurizia Corradetti e Andrea Di Giuseppe (presidente e consigliere del comitato provinciale FCI Teramo) nel corso delle gare e delle premiazioni.

La zampata vincente nella gara juniores è stata quella del figlio e nipote d’arte Lorenzo Masciarelli (Callant Pauwels) che ha dominato in beata solitudine davanti a Gabriel Fede (Selle Italia Guerciotti), Vittorio Carrer (Team Bike Terenzi), Ettore Loconsolo (Team Bike Terenzi) e Ivan Carrer (Team Eurobike).

Tra le donne open trionfo di Gaia Realini (Selle Italia Guerciotti) in solitaria davanti ad Alessia Bulleri (Cycling Cafè Racing Team), Sara Fiorin (Cicli Fiorin-Team Gauss), Benedetta Brafa (Team Bike Terenzi) e Angela Campanari (Team Cingolani).

Jakob Dorigoni ha fatto sua la gara open uomini con Philippe Mancinelli (Cycling Cafè Racing Team), Gabriele Torcianti (Bici Adventure Team), Luca Ursino (Pro Bike Riding Team) e Alessio Agostinelli (Ktm Protek Dama) a piazzarsi alle spalle del campione italiano della Selle Italia Guerciotti.

Prestazione sopra le righe nei primi 5 al traguardo per Samuele Scappini (Team Fortebraccio), Matteo Fiorin (Cicli Fiorin), Nico Biagi (Team Lenzi Bike), Alex Pelucchini (GS Avis Gualdo Tadino) e Alessandro Failli tra gli allievi uomini secondo anno, Nicholas Travella (Cicli Fiorin), Matteo Gabelloni (Team Bramati), Edoardo Bonafini (Fosco Bessi Calenzano), Fabio Pagliarino (Cicli Fiorin Cycling Team) e Francesco Bertini (Olimpia Valdarnese) tra gli allievi uomini primo anno, Giulia Rinaldoni (Team Cingolani), Sara Tarallo (Team Bike Terenzi), Barbara Modesti (Bici Adventure Team), Myrtò Mangiaterra (Recanati Bike Team) e Francesca Sorgi (Cicli Fiorin Cycling Team) tra le allieve donne, Riccardo Del Cucina (Olimpia Valdarnese), Giulio Pavi Degl’Innocenti (Asd Cronoeventi), Nicolò Grini (Bici Adventure Team), Giacomo Serangeli (Team Specialized Terni) e Francesco Cornacchini (Nestor Marsciano) tra gli esordienti uomini, Elisa Ferri (Olimpia Valdarnese), Camilla Bezzone (Cicli Fiorin Cycling Team), Romina Di Sciuva (Cicli Fiorin), Alice Pascucci (Team Bramati) e Giada La Cioppa (Cicli Fiorin Cycling Team).

Per le categorie amatoriali, si sono registrati i primati per Ania Bocchini (Team Cingolani) tra le donne, Leonardo Caracciolo (Triono Racing – élite sport). Diego Marincioni (Passatempo Cycling Team – M1), Fabrizio Trovarelli (Bike Lab Scuola Ciclismo – M2), Fabrizio Iaconi (Bike Racing Team – M3), Paolo Pavoni (Team Co.Bo. Pavoni – M4), Maurizio Carrer (Team Eurobike – M5), Ernelio Massarucci (Triono Racing – M6), Rosario Pecci (OP Bike – M7) e Mauro Valentini (Avis Amelia – M8).