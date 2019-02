Sapori d’Impresa, Marsilio e i consiglieri regionali in una cena a Pratola Peligna con gli imprenditori del centro Abruzzo

Pratola Peligna. La Confesercenti Centro Abruzzo ha organizzato una cena tra imprenditori, ospiti della serata saranno il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e i consiglieri regionali eletti nel Collegio dell’Aquila Americo Di Benedetto, Emanuele Imprudente, Giorgio Fedele, Guido Liris, Marianna Scoccia, Roberto Santangelo e Simone Angelosante.

L’evento, promosso da Confesercenti, “Sapori d’Impresa” – Cena con gli imprenditori del Centro Abruzzo, è organizzato per condividere e approfondire, con gli eletti, le linee programmatiche dell’associazione presentate nel corso della campagna elettorale. La cena si terrà il prossimo giovedì 14 marzo, a partire dalle 19, nella suggestiva cornice del “Mercato Pratola Centrale”, in via SS 5 Dir. di Pratola Peligna.

Lo scopo è quello di essere conseguenziali alle proposte che l’associazione ha fatto a tutti i candidati prima della consultazione elettorale, questo perché alle associazioni di categoria spetta il compito di aiutare le imprese per sviluppare un’economia positiva che possa produrre ricchezza per tutto il territorio, affinché si possa realizzare un circuito che generi effetti e valori intangibili della vita umana e la dignità della persona come condizioni fondamentali per un autentico sviluppo della società.

Per la Confesercenti del Centro Abruzzo tutto questo assume una valenza di alto livello strategico, se condivisa con chi si appresta a gestire la Regione, perché il servizio politico deve essere la forma più alta di servizio pubblico svolto nella ricerca del bene comune, al servizio di ogni imprenditore, di ogni addetto e, soprattutto dei tanti giovani e adulti disoccupati che stentano ad entrare o a rientrare nel difficile mercato del lavoro.

L’evento è a prenotazione obbligatoria. Pertanto, chi desidera partecipare alla cena può prenotarsi telefonando ai numeri 0864238183 e/o 0864238184.