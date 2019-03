Sblocco fondi assunzione SSn, Marcozzi (M5S): primo passo per un risanamento della sanità in Abruzzo

L’Aquila. “Ottima notizia dal Ministero della Salute sullo sblocco del tetto di spesa per l’assunzione di personale nel Sistema Sanitario Nazionale. L’Accordo, trovato tra Ministero Salute, Mef, Pa e Regioni, è il primo passo per un risanamento della Sanità anche in Abruzzo”. Ad affermarlo è il capogruppo del MoVimento 5 Stelle, Sara Marcozzi, in merito alla notizia diffusa dal ministro della Salute, Giulia Grillo, sul superamento del blocco delle assunzioni del SSn del 2009.

“Abbiamo più volte sottolineato la mancanza di personale nelle strutture sanitarie”, spiega la Marcozzi, “con interi reparti che operano sotto organico. Il Governo del M5S finalmente mette in essere un provvedimento per colmare queste lacune, adesso la palla passa al Presidente Marsilio e l’Assessore Verì: pianifichino un programma di assunzioni sulla base delle reali esigenze dei territori”.

“La spesa per il personale non potrà superare il valore del 2018 maggiorato del 5%”, precisa Sara Marcozzi, “nessun Governo ha mai dato tante opportunità di crescita alle regioni, la maggioranza del presidente Marsilio deve saper cogliere queste importanti occasioni per i cittadini abruzzesi”.