Scafa e l’Abruzzo aspettano a braccia aperte Enrico Remigio, il sindaco: per noi motivo di orgoglio

Pescara. Scafa e l’Abruzzo intero aspettano a braccia aperte il ritorno di Enrico Remigio, il 30enne che ha conquistato 1 milione di euro nel celebre quiz condotto da Gerry Scotti “Chi vuol essere milionario”.

Due serate su canale 5 che hanno appassionato l’Italia e l’Abruzzo intero. Nella serata di mercoledì, infatti, Remigio ha dato la risposta corretta all’ultima domanda del celebre format emozionando il pubblico da casa.

Non solo: il concorrente abruzzese, nato a Popoli ma cresciuto a Scafa, ora manager a Singapore dove vive con la sua fidanzata francese, ha conquistato Gerry Scotti che lo ha ringraziato “per le emozioni che ha regalato”. È entrato nella storia del programma: solo altri tre, prima di lui, avevano vinto 1 milione di euro.

Una risposta data “un po’ per emozione un po’ per fortuna” e che ha portato Remigio a coronare il suo sogno fin da quando era bambino. Ora in Abruzzo lo aspettano per festeggiarlo. Il sindaco di Scafa, in una recente intervista, ha detto che per l’intera comunità “è stato un grandissimo motivo di soddisfazione e di orgoglio. Un ragazzo intelligente, educato e studioso, fa parte di una di quelle famiglie che hanno fatto la storia di Scafa. Appena tornerà”, promette il primo cittadino abruzzese, “lo accoglieremo con una grande festa”.