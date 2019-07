Scanno ospiterà il Trofeo di pattinaggio, Sospiri: straordinaria occasione di promozione del territorio

Pescara. Da domenica sino al 21 luglio, Scanno ospiterà la 15esima edizione di pattinaggio artistico a rotelle denominata “Trofeo Nazionale Formula Uisp”. La manifestazione, patrocinata dal Consiglio regionale dell’Abruzzo, è stata presentata, questa mattina a Pescara, alla presenza del presidente Lorenzo Sospiri.

Circa 1.500 atleti partecipanti dagli 8 ai 20 anni, 230 società provenienti da 13 regioni, dalla Puglia fino al Friuli: sono questi i numeri del Trofeo che prevede una formula ormai collaudata, ideata 15 anni fa dalla UISP, che si conferma ancora attuale e coinvolgente, soprattutto per il suo carattere di tipo promozionale che mette in secondo piano l’aspetto puramente agonistico.

“Siamo fieri di aver patrocinato come Istituzione regionale il Campionato Nazionale di Pattinaggio artistico”, ha affermato il presidente del Consiglio regionale Sospiri nel corso della conferenza stampa, “un evento unico, qualificante e caratteristico poiché l’iniziativa sportiva si svolge in uno dei luoghi più belli d’Italia”. “Ringrazio per il lavoro e l’impegno profusi l’Unione Italiana Sport Abruzzo (Uisp)”, ha proseguito Sospiri, “che oltre a organizzare un evento sportivo nazionale, riesce contemporaneamente a promuovere e far conoscere le straordinarie bellezze del nostro Abruzzo. Credo che sia indispensabile tornare a parlare della nostra regione in termini positivi al fine di far conoscere e divulgare le nostre tradizioni culturali, l’enogastronomia, le bellezze naturali e l’accoglienza turistica anche e soprattutto attraverso eventi sportivi come questo”.

In questi 18 giorni, circa 9mila persone, tra atleti, genitori e accompagnatori, invaderà festosamente le vie di Scanno, per dare vita tutti insieme a una sana e pulita competizione all’insegna del divertimento, dell’amicizia, della socialità e soprattutto dello sport per tutti. Alla conferenza stampa di presentazione, erano presenti Alberto Carulli, presidente Regionale UISP, Gloriana Mariani, organizzazione tecnica, Carlotta Negro, direttore comitato Pattinaggio 2019, Alina Esposito, coordinatrice regionale Uisp sezione pattinaggio e Giuseppe Marone, vice sindaco di Scanno.