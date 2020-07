Schianto fatale con la moto sulla provinciale, perde la vita un giovane abruzzese

Anversa. Schianto mortale sulla strada provinciale 60. E’ avvenuto questa mattina all’altezza del comune di Anversa degli Abruzzi e ha perso la vita una giovane marsicano. Si tratta di Patrizio De Blasis, 35 anni, di Civitella Roveto, che viaggiava sulla sua moto di grossa cilindrata.

L’incidente è avvenuto dopo Carrito, in località San Savio, all’esterno della galleria, lungo rettilineo. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, il centauro si è scontrato contro una macchina che proveniva dalla parte opposta guidata da un uomo di Chieti. L’automobilista è rimasto illeso, mentre per il giovane marsicano non c’è stato scampo.

Sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno constatato l’avvenuto decesso i militari della compagnia di Sulmona che hanno eseguito i rilievi e ricostruito la dinamica dell’incidente ora al vaglio della magistratura di Avezzano. Il corpo del giovane è stato trasferito dall’agenzia funebre Longo all’obitorio dell’ospedale di Avezzano a disposizione degli inquirenti.

La notizia della morte del giovane Patrizio è arrivata subito a Civitella, gettando nello sconforto l’intera comunità della Valle Roveto. Il marsicano lavorava insieme al padre nell’azienda edile di famiglia.