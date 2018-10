Sclocco: un media cafè per presentare report di fine mandato. Appuntamento al Cafè Letterario di Pescara

Pescara. Cinque anni da raccontare davanti a un caffé: così l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Marinella Sclocco, ha deciso di presentare ai giornalisti un resoconto del suo mandato in Regione Abruzzo.

La presentazione è in programma per domani, martedì 23 ottobre 2018, alle ore 10:30 al Caffé Letterario di Via delle Caserme a Pescara.

“Ci sono luoghi in ogni città che vedono scorrere la quotidianità, ma anche la storia, la gente, la cultura, la politica: sono i Caffè. Balzac diceva: “Il caffè è un’istituzione indefinibile… uno studio d’avvocato, una borsa, un ridotto di teatro, un club, una sala di lettura.” E per me questo Caffè è molto altro ancora: un modo per raccontare il mio impegno.

Oggetti, momenti, luoghi, persone: tutte le testimonianze di una vita al servizio del territorio.

In mezzo alla gente ho trovato ispirazione e la forza per muovere quelle azioni che potessero contribuire a migliorare il nostro Abruzzo. Sempre nell’ascolto della gente e tra la gente, ho trovato quelle idee in più che hanno forgiato questi 5 anni in Regione. E così, è in mezzo alla gente che vorrei raccontarli affinché ci siano punti d’incontro, nuove prospettive sui temi, nuove direzioni e cammini da seguire. Vi aspetto.”

