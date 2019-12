Scoccia (Dc): approvata legge di stabilità regionale che aiuterà i malati e i disabili. Finanziamenti anche per impianti sportivi

L’Aquila. “Nella tarda notte tra venerdì e sabato sono state approvate la legge di Stabilità regionale 2020 e la legge di bilancio di previsione finanziaria 2020-2022.”

Esordisce così il comunicato di Marianna Scoccia, consigliere regionale del partito Democrazia Cristiana.

“Il mio voto favorevole, espresso con criterio e buonsenso, è stato dettato dalla presenza, in questi provvedimenti, di importanti misure volte a migliorare la nostra Regione. Tra le misure più significative spiccano il finanziamento della legge a sostegno dei malati oncologici e dei loro nuclei famigliari, e le misure in favore di famiglie con minori affetti da malattie rare o disabilità gravissime, atti di civiltà a sostegno di persone che attraversano un calvario.

È stato nuovamente garantito il sostegno ai comuni con il finanziamento della Legge 38/2016, così come sono stati previsti interventi per la riqualificazione dell’impiantistica sportiva. Di estrema importanza è anche il finanziamento di 200.000,00€ per Abruzzo Engeneering che garantirà anche per il 2020 prezioso supporto per l’ufficio sisma del comune di Sulmona. La Valle Peligna e l’intero comprensorio inoltre non sono state trascurate, sono infatti state stanziate, su mia proposta, somme per: la realizzazione di una sala polivalente nel comune di Prezza; la realizzazione di un sistema di video sorveglianza nel comune di Introdacqua; la ristrutturazione dell’edificio comunale ad Anversa; la messa in sicurezza del centro storico in località Casale a Cocullo e la riqualificazione dei sentieri del comune di Scanno.

Con orgoglio infine sono stata promotrice di uno stanziamento di 20.000,00€ a favore della confraternita di Santa Maria di Loreto e del rito della Madonna che scappa, fiore all’occhiello della città di Sulmona e evento di rilievo nazionale. Abbiamo dimostrato concretezza e rispetto per tutti gli abruzzesi, intervenendo per soddisfare le esigenze prioritarie negli ambiti sociali e amministrativi con estremo riguardo verso tutti i territori.

Il mio lavoro continuerà ad essere al fianco dei sindaci e dei cittadini, volto a migliorare e far crescere il nostro Abruzzo.”