Scomparsa Walter Mazzitti, il messaggio di Corneli (M5S): se ne va un abruzzese forte e pionieristico

Teramo. Si è spento nella notte all’ospedale torinese Le Molinette, dove era ricoverato da una settimana per una gravissima patologia respiratoria, l’avvocato Walter Mazzitti, professionista e consulente giuridico internazionale, ex presidente del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, oltre che consigliere comunale a Teramo, dove viveva. Mazzitti, come raccontato da AbruzzoLive, era nato all’Aquila nel maggio del 1951 e in Abruzzo si era laureato in giurisprudenza nel 1975 e diplomato in Diritto Comparato presso la Facoltà Internazionale di Strasburgo.

A ricordare l’avvocato teramano Valentina Corneli, onorevole del Movimento 5 Stelle. “Con grandissimo dolore ho appreso la notizia della scomparsa di Walter Mazzitti”, ha sottolineato la 5 stelle, “con lui se ne va un professionista indiscusso, un esempio che rappresenta quello spirito abruzzese forte e pionieristico, in grado di vedere lontano soprattutto sul tema dell’ambientalismo. Io stessa avevo spesso il piacere di confrontarmi con lui sulle questioni più attuali rispetto alle sue sempre valide e misurate posizioni. Difatti le sue competenze lo hanno reso, nel tempo, un punto di riferimento su scala locale e nazionale, che tutti dobbiamo continuare ad avere presente. Io lo farò”.

“Non dimenticherò mai nemmeno la sua forza d’animo”, ha concluso, “e il suo ultimo messaggio in cui mi diceva che era contentissimo per l’approvazione del decreto “Cura Italia”, e mi prometteva che ci saremmo rivisti presto, per guardare, con fiducia, al futuro. Mi stringo intorno alla famiglia. Walter sarà sempre con noi”.