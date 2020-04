Scontro frontale tra moto e automobile, muore 35enne pescarese

Pescara. Un 35enne di Pescara è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio ai Colli di Pescara, in via Colle Scorrano.

Per cause in corso di accertamento, la moto su cui viaggiava si è scontrata frontalmente con un’automobile. Il giovane è stato trasportato in ospedale in condizioni disperate ed è morto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

Sul posto, per accertamenti e rilievi, la Polizia municipale di Pescara.