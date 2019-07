Scontro tra auto e motorino, 18enne in prognosi riservata. Conducente ricoverato con diverse fratture

Chieti. E’ in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita la ragazza di 18 anni di Pescara che la notte scorsa è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale verificatosi a Ortona lungo la statale Marrucina. La ragazza era a bordo di una Vespa condotta da un ragazzo di 17 anni, ricoverato con diverse fratture ed una prognosi di 30 giorni all’ospedale di Lanciano. Quanto alla dinamica dell’incidente, secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Ortona, la Vespa si è scontrata con una Peugeot 5008 condotta da una 49enne di Ortona: la donna, che procedeva in direzione di Orsogna, stava svoltando per immettersi in una strada laterale e non ha visto la Vespa che proveniva della direzione contraria subito dopo un’altra auto a cui la donna un istante prima aveva dato la precedenza.