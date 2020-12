Screening anticovid a Giulianova, riunione preliminare del Coc: ecco le info su postazioni e modalità

Giulianova. Ultimo incontro preliminare stamane, in Sala Consiliare, per coordinare le forze operative del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), in vista della campagna di screening anti Covid-19 che si svolgerà a Giulianova dal 18 al 20 dicembre, promosso dalla Regione Abruzzo in collaborazione con la Asl di Teramo. Presenti stamani in riunione il Sindaco Jwan Costantini, la Vice ed Assessore alla Protezione civile Lidia Albani, gli Assessori Katia Verdecchia, Giampiero Di Candido e Paolo Giorgini, il presidente del Consiglio Paolo Vasanella, il Consigliere comunale Paolo Bonaduce, il Comandante della Polizia Municipale Roberto Iustini, il Responsabile della funzione sanitaria del C.O.C. Maurizio Panunzio ed i volontari rappresentanti di Protezione Civile, Croce Rossa Italiana ed Associazione “Il Dono di Maria”.

“Uno spiegamento di forze, volontari e sanitari che ci rende immensamente orgogliosi della risposta data dalla nostra città – dichiara il primo cittadino – dimostrazione che quando c’è da aiutare e fare la nostra parte i cittadini danno il loro prezioso contributo. Questa campagna di screening è un’opportunità per la comunità giuliese e bisogna assolutamente coglierla. Chi non sarà in campo ad aiutare può farlo recandosi nelle quattro postazioni attrezzate in città, eseguire il test e contribuire alla battaglia contro il virus”. Si ricorda che il test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-Cov-2 verrà eseguito, nel territorio di Giulianova, dal 18 al 20 dicembre 2020, dalle ore 8.00 alle 18.00. Sono state individuate quattro postazioni sul territorio giuliese, due drive in e due per coloro che non possiedono un’autovettura o che preferiscono raggiungere a piedi il punto di raccolta. Le postazioni drive saranno collocate a Giulianova nord, nel parcheggio di via Nervi, nei pressi della sede Anffas e nel piazzale antistante il Santuario della Madonna dello Splendore a Giulianova Alta. Altri due punti di prelievo verranno istituiti nel Quartiere Annunziata, all’interno del PalaCastrum in via Treviso e al Centro Polifunzionale di via Dei Pioppi. Oltre alle postazioni fisse, domenica 20 dicembre, sarà messa a disposizione dei cittadini impossibilitati a raggiungere i punti di raccolta sopraelencati, una clinica mobile, che visiterà le frazioni giuliesi secondo il seguente programma:

– Villa Volpe dalle ore 8.00 alle 9.00, in prossimità del ristorante “Antica Brace”

– Colleranesco dalle ore 9.00 alle 11.30, nella piazza dietro alla scuola elementare

– Villa Pozzoni dalle ore 11.30 alle 13.30, nella piazza adiacente il campo di calcetto

– Giulianova Alta dalle ore 14.00 alle 16.00, nel parcheggio retro Stadio “Fadini”

– Case di Trento dalle ore 16.00 alle 17.00, nella zona ex scuola elementare

La campagna di Screening gratuito è aperta a tutti i cittadini residenti e domiciliati nel Comune di Giulianova di età superiore ai 6 anni. Per eseguire il test è necessario portare con sé la tessera sanitaria, un documento di identità valido e il modulo di accettazione, corredato da informativa sulla privacy, scaricabile sul sito del Comune di Giulianova, disponibile presso le sedi comunali e reperibile anche all’interno degli esercizi commerciali della città. In caso di risultato positivo il cittadino riceverà una chiamata da un operatore sanitario entro 3 ore dal test. Non può prendere parte al programma di screening chiunque abbia sintomi che indichino un’infezione da Covid-19; chiunque sia attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo; chiunque sia stato testato recentemente ed è in attesa di risposta; chiunque sia attualmente in quarantena o in isolamento; chiunque abbia già programmato una data per un tampone; coloro che sono in carico presso case di riposo, case di cura e strutture residenziali; gli operatori sanitari che sono sottoposti a screening dalla Asl.