Scuola, al via il servizio Pedibus a Giulianova

Giulianova. Al via da domani il servizio Pedibus istituito dal Comune di Giulianova: l’iniziativa sarà curata dai volontari, genitori e cittadini percettori del reddito di cittadinanza che hanno aderito al progetto sociale “Scuola Insieme”, i quali accompagneranno a scuola i bambini a piedi lungo percorsi sicuri, e al termine delle lezioni dall’istituto scolastico al capolinea predeterminato. Ogni volontario accompagnatore sarà munito di pettorina e paletta. In base al numero di istanze pervenute al Comune di Giulianova sono state istituite due linee: una per la scuola Don Milani a Giulianova Lido e l’altra per la scuola De Amicis nella parte alta della città. I percorsi sono stati definiti in collaborazione con la “Fiab -Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta”, allo scopo di individuare quelli più idonei e sicuri.