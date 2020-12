Scuola, le lezioni riprendono dal 7 gennaio. Alle superiori 50% lezioni in Dad

Pescara. Le lezioni ripartiranno il 7 gennaio con la didattica in presenza. Unica eccezione le scuole superiori dove il 50% delle lezioni sarà a distanza. A renderlo noto è l’assessore all’Istruzione della Regione Abruzzo, Pietro Quaresimale, che nel pomeriggio ha partecipato alla seduta della Conferenza Stato-Regioni.

“Con il ministro dell’Istruzione Azzolina e con il ministro delle Regioni Boccia”, ha spiegato Quaresimale, “abbiamo affrontato il tema della riapertura delle scuole. L’intesa raggiunta è estremamente importante ed è frutto di una sinergia tra istituzioni. Quando si lavora a un obiettivo comune e si raggiuge un risultato come il ritorno in classe degli studenti, non si può che essere soddisfatti. Tuttavia, continueremo a monitorare la situazione e a confrontarci per fare in modo che il mondo della scuola resti una delle priorità per il Paese”.